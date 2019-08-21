Неймара оскорбили во время посещения стадиона ПСЖ

Бразильского футболиста назвали корыстным.

Нападающий ПСЖ Неймар посетил домашний стадион клуба Парк де Пренс, где его обвинили в том, что он думает только о деньгах.

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Когда бразилец уже собирался уехать с арены, мужчина начал выкрикивать в адрес Неймара слово на испанском "pesetero", что переводится как "скупой", "корыстный". Мужчина пять раз выкрикнул это слово.

Отметим, что выкрики продолжались даже в тот момент, когда Неймар сел в машину и покидал территорию стадиона.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не отпустил Неймара в Барселону.