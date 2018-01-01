ПСЖ собирается отклонить предложение Барселоны об аренде Неймара

Парижане отпустят бразильца только по фиксированной сумме одним платежом.

Руководство ПСЖ не хочет отпускать Неймара в аренду. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, "сине-гранатовые" сделают соответствующее предложение парижскому клубу в течение ближайших суток. Однако боссы ПСЖ не планируют его принимать, поскольку в клубе хотят провести полноценный трансфер.

Парижане готовы отпустить 27-летнего бразильца только по фиксированной сумме одним платежом - за 222 млн евро. Именно такую сумму ПСЖ заплатил за Неймара летом 2017 года.

В свою очередь Барселона планирует арендовать футболиста на один сезон с правом выкупа за 150 млн евро.

Ранее сообщалось, что Неймар готов пойти на существенное снижение зарплаты ради возвращения в Барселону.