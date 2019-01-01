ПСЖ отклонит предложение Барселоны по Неймару

Парижане не хотят отдавать бразильца в каталонский клуб на правах аренды.

Недавно стало известно, что Барселона рассчитывает арендовать у ПСЖ нападающего Неймара на один сезон с опцией последующего выкупа.

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Ожидается, что "сине-гранатовые" направят в Париж официальное предложение в течение суток. По информации ESPN, руководство парижского клуба приняло решение отклонить это предложение, когда оно поступит.

По мнению ПСЖ, у Барселоны не будет возможности выкупить Неймара следующим летом одним траншем, а вариант с погашением в несколько частей клуб не устраивает.

Ранее сообщалось, что Реал ответил отказом на предложение ПСЖ об обмене Неймара.