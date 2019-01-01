Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПСЖ отклонит предложение Барселоны по Неймару

Комментариев: 0
Парижане не хотят отдавать бразильца в каталонский клуб на правах аренды.
Неймар
Неймар
Getty Images

Недавно стало известно, что Барселона рассчитывает арендовать у ПСЖ нападающего Неймара на один сезон с опцией последующего выкупа.

Читай также: Сестра Неймара - фанатам ПСЖ: Без моего брата вы ничего не выиграете, ублюдки

Ожидается, что "сине-гранатовые" направят в Париж официальное предложение в течение суток. По информации ESPN, руководство парижского клуба приняло решение отклонить это предложение, когда оно поступит.

По мнению ПСЖ, у Барселоны не будет возможности выкупить Неймара следующим летом одним траншем, а вариант с погашением в несколько частей клуб не устраивает.

Ранее сообщалось, что Реал ответил отказом на предложение ПСЖ об обмене Неймара.

Поделись:
Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, аренда, трансфер, футбол, Барселона
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь