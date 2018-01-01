Ренн - ПСЖ 2:1 видео голов и обзор матча чемпионата Франции

Парижский клуб на выезде потерпел поражение в рамках второго тура Лиги 1.

Ренн - ПСЖ: видео голов psg.fr

Во втором туре чемпионата Франции Ренн на своем поле принимал ПСЖ. Действующий чемпион страны по ходу встречи вел в счете, однако, в итоге, проиграл. проиграл хозяевам поля, ведя в счете по ходу матча.

В следующем туре Ренн сыграет против Страсбура на выезде, а ПСЖ дома примет Тулузу.

Смотрите видео голов и обзор матча Ренн - ПСЖ:

Ренн - ПСЖ 2:1

Голы: Ньянг, 44, Дель Кастильо, 48 - Кавани, 36.

Ренн: Сален - Траоре, Да Сильва, Желен, Морель, Мауасса (Боей, 79) - Камавинга, Гренье, Бурижо (Леа Силики, 77) - Дель Кастильо (Сибачо, 73), Ньянг.

ПСЖ: Ареола - Менье (Дагба, 64), Силва, Диалло, Бернат - Дракслер (Паредес, 77), Маркиньос, Верратти - Мбаппе, Кавани, Ди Мария (Сарабия, 64).

Предупреждения: Сибачо - Дракслер, Менье, Верратти, Бернат, Кавани.