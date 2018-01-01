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Реал ответил отказом на предложение ПСЖ об обмене Неймара

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Мадридский клуб не устроило предложение французов.

Судьба бразильского нападающего ПСЖ Неймара до сих пор остается неизвестной – за игрока продолжают бороться Барселона и Реал, которые хотят обменять Неймара на одного из своих игроков.

Как сообщает Telefoot, парижский клуб просил мадридцев включить в сделку Рафаэля Варана и Винисиуса Жуниора, на что “сливочные“ ответили отказом. Ранее парижане не стали рассматривать вариант с включением в трансферное соглашение Гарета Бэйла.

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Теги: Барселона, Реал, ПСЖ, Неймар
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