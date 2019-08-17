Неймар пропустит второй матч ПСЖ нового сезона

Форвард ПСЖ не поможет команде в матче против Ренна.

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар вернулся в общую группу, но не закончил тренировку. Как пояснил наставник французской команды Томас Тухель, игрок из-за повреждения еще не готов играть.

"Ему еще слишком рано играть, особенно против Ренна на их поле. Мы подождем еще неделю, чтобы он снова тренировался в общей группе", – приводит слова тренера ПСЖ Томаса Тухеля L'Equipe.

Напомним, Неймар не попал в заявку на матч 1-го тура против Нима.