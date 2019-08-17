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Неймар пропустит второй матч ПСЖ нового сезона

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Форвард ПСЖ не поможет команде в матче против Ренна.
Неймар пропустит второй матч ПСЖ нового сезона

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар вернулся в общую группу, но не закончил тренировку. Как пояснил наставник французской команды Томас Тухель, игрок из-за повреждения еще не готов играть.

"Ему еще слишком рано играть, особенно против Ренна на их поле. Мы подождем еще неделю, чтобы он снова тренировался в общей группе", – приводит слова тренера ПСЖ Томаса Тухеля L'Equipe.

Напомним, Неймар не попал в заявку на матч 1-го тура против Нима. 

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  17.08.2019, 19:51
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Видишь сучёнок-всё зло от баб. Не совал бы свой качан, в мокрые нижние губы, был бы королём, а теперь х.....у.....й соси.
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