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Неймар готов пойти на существенное снижение зарплаты ради возвращения в Барселону

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Форвард ПСЖ готов получать на 15 миллионов евро меньше, лишь бы покинуть стан парижского клуба.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар рассчитывает вернуться в каталонскую Барселону и ради этого готов отказаться почти от половины своего оклада.

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Как сообщает журналист BBC Гильем Балаге, звездный бразилец сейчас получает 38 миллионов евро, но в случае, если он перейдет в стан “сине-гранатовых“, его оклад составит 23 миллиона. Сам Неймар согласен на это, лишь бы уйти из ПСЖ.

Источник отмечает, что каталонцы продвинулись в переговорах с парижанами по трансферу Неймара. В сделку может быть включен Филиппе Коутиньо или Иван Ракитич.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Неймара в Реал, если получит двух игроков Королевского клуба.

Отмечалось, что “сливочные“ уже договорились с банком о кредите, которым оплатит покупку Неймара.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, трансфер, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, футбол
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