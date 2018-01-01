Неймар готов пойти на существенное снижение зарплаты ради возвращения в Барселону

Форвард ПСЖ готов получать на 15 миллионов евро меньше, лишь бы покинуть стан парижского клуба.

Нападающий ПСЖ Неймар рассчитывает вернуться в каталонскую Барселону и ради этого готов отказаться почти от половины своего оклада.

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Как сообщает журналист BBC Гильем Балаге, звездный бразилец сейчас получает 38 миллионов евро, но в случае, если он перейдет в стан “сине-гранатовых“, его оклад составит 23 миллиона. Сам Неймар согласен на это, лишь бы уйти из ПСЖ.

Источник отмечает, что каталонцы продвинулись в переговорах с парижанами по трансферу Неймара. В сделку может быть включен Филиппе Коутиньо или Иван Ракитич.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Неймара в Реал, если получит двух игроков Королевского клуба.

Отмечалось, что “сливочные“ уже договорились с банком о кредите, которым оплатит покупку Неймара.