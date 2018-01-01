Спортдир ПСЖ: Информация о том, что Неймара отстранили от тренировок - ложь

Леонардо заявил, что бразильский форвард тренируется по индивидуальной программе из-за травмы.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал новость о том, что форварда команды Неймара отстранили от тренировок, а также рассказал о будущем футболиста в команде.

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"Информация о том, что Неймара отстранили от тренировок - ложь. Сейчас он восстанавливается после травмы и поэтому тренируется по индивидуальной программе. Он игрок ПСЖ, с которым его связывает контракт на три года, не забывайте об этом.

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Если готовить о недавней акции фанатов, то Неймар сам допустил ошибку, чем вызвал такую реакцию. Я считаю, что Неймар хороший парень и невероятный футболист. Не секрет, что мы ведем переговоры по его трансферу, но продвижения пока нет", - цитирует Леонардо RMC Sport.

Напомним, ПСЖ снял с продажи все товары, связанные с Неймаром.

Ранее сообщалось, что Неймару может потребоваться операция на ноге, что может осложнить его трансфер.