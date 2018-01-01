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Неймар рискует отправиться на операцию из-за неправильного лечения травмы в Бразилии

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Врачи полагают, что у звездного футболиста может произойти рецидив травмы.
Неймар
Неймар
Getty Images

Звездный форвард ПСЖ Неймар рискует вновь попасть в лазарет из-за старой травмы пятой плюсневой кости.

По информации издания Le Parisien, в медицинском штабе парижского клуба считают, что футболист не до конца залечил повреждение и при серьезных нагрузках у него может быть рецидив.

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Врачи считают, что лечение, которое Неймар получал в Бразилии во время травмы, было недостаточно тщательным, из-за чего травма не полностью зажила.

Источник также отмечает, что для решения этой проблемы Неймару может потребоваться операция по пересадке кости.

Напомним, Неймар сломал пятую плюсневую кость в начале 2018-го года и ему сделали операцию. В этом году он вновь травмировал ту же кость, однако обошлось без хирургического вмешательства. Из-за травм бразилец пропустил значительный период времени.

Ранее сообщалось, что Неймара отстранили от тренировок с ПСЖ.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, травма
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