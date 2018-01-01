Неймар рискует отправиться на операцию из-за неправильного лечения травмы в Бразилии
Звездный форвард ПСЖ Неймар рискует вновь попасть в лазарет из-за старой травмы пятой плюсневой кости.
По информации издания Le Parisien, в медицинском штабе парижского клуба считают, что футболист не до конца залечил повреждение и при серьезных нагрузках у него может быть рецидив.
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Врачи считают, что лечение, которое Неймар получал в Бразилии во время травмы, было недостаточно тщательным, из-за чего травма не полностью зажила.
Источник также отмечает, что для решения этой проблемы Неймару может потребоваться операция по пересадке кости.
Напомним, Неймар сломал пятую плюсневую кость в начале 2018-го года и ему сделали операцию. В этом году он вновь травмировал ту же кость, однако обошлось без хирургического вмешательства. Из-за травм бразилец пропустил значительный период времени.
Ранее сообщалось, что Неймара отстранили от тренировок с ПСЖ.
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