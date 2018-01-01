Неймар рискует отправиться на операцию из-за неправильного лечения травмы в Бразилии

Врачи полагают, что у звездного футболиста может произойти рецидив травмы.

Звездный форвард ПСЖ Неймар рискует вновь попасть в лазарет из-за старой травмы пятой плюсневой кости.

По информации издания Le Parisien, в медицинском штабе парижского клуба считают, что футболист не до конца залечил повреждение и при серьезных нагрузках у него может быть рецидив.

Читай также: "Неймар, проваливай": фанаты ПСЖ призвали бразильца покинуть клуб

Врачи считают, что лечение, которое Неймар получал в Бразилии во время травмы, было недостаточно тщательным, из-за чего травма не полностью зажила.

Источник также отмечает, что для решения этой проблемы Неймару может потребоваться операция по пересадке кости.

Напомним, Неймар сломал пятую плюсневую кость в начале 2018-го года и ему сделали операцию. В этом году он вновь травмировал ту же кость, однако обошлось без хирургического вмешательства. Из-за травм бразилец пропустил значительный период времени.

Ранее сообщалось, что Неймара отстранили от тренировок с ПСЖ.