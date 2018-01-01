Стало известно, при каком условии ПСЖ продаст Неймара в Реал

Парижане рассчитывают заполучить сразу двух игроков Королевского клуба.

ПСЖ готов продать звездного нападающего команды Неймара с Реал, если “сливочные“ выполнят их требования.

Как стало известно изданию Marca, парижане согласны совершить трансфер, если в сделку будут включены форвард Винисиус Жуниор и полузащитник Лука Модрич.

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Источник отмечает, что “сливочные“ не хотят расставаться с Винисиусом и в качестве альтернативы могут предложить вингера Гарета Бэйла или хавбека Хамеса Родригеса.

Стоит сказать, что руководство парижского клуба также заинтересовано в услугах опорного полузащитника Каземиро, однако Королевский клуб не собирается его отпускать.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси обсудил с Неймаром его трансфер в Реал.

Отметим, что ПСЖ снял с продажи все товары, связанный с Неймаром.