Стало известно, при каком условии ПСЖ продаст Неймара в Реал
ПСЖ готов продать звездного нападающего команды Неймара с Реал, если “сливочные“ выполнят их требования.
Как стало известно изданию Marca, парижане согласны совершить трансфер, если в сделку будут включены форвард Винисиус Жуниор и полузащитник Лука Модрич.
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Источник отмечает, что “сливочные“ не хотят расставаться с Винисиусом и в качестве альтернативы могут предложить вингера Гарета Бэйла или хавбека Хамеса Родригеса.
Стоит сказать, что руководство парижского клуба также заинтересовано в услугах опорного полузащитника Каземиро, однако Королевский клуб не собирается его отпускать.
Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси обсудил с Неймаром его трансфер в Реал.
Отметим, что ПСЖ снял с продажи все товары, связанный с Неймаром.
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