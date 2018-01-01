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Стало известно, при каком условии ПСЖ продаст Неймара в Реал

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Парижане рассчитывают заполучить сразу двух игроков Королевского клуба.
Неймар
Неймар
Getty Images

ПСЖ готов продать звездного нападающего команды Неймара с Реал, если “сливочные“ выполнят их требования.

Как стало известно изданию Marca, парижане согласны совершить трансфер, если в сделку будут включены форвард Винисиус Жуниор и полузащитник Лука Модрич.

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Источник отмечает, что “сливочные“ не хотят расставаться с Винисиусом и в качестве альтернативы могут предложить вингера Гарета Бэйла или хавбека Хамеса Родригеса. 

Стоит сказать, что руководство парижского клуба также заинтересовано в услугах опорного полузащитника Каземиро, однако Королевский клуб не собирается его отпускать.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси обсудил с Неймаром его трансфер в Реал.

Отметим, что ПСЖ снял с продажи все товары, связанный с Неймаром.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, трансфер, футбол, Реал, Винисиус Жуниор, Лука Модрич, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры
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