Неймара отстранили от тренировок с ПСЖ

Парижане ведут переговоры по трансферу бразильца в другой клуб.

Звездный форвард ПСЖ Неймар больше не тренируется вместе с основным составом команды.

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По информации Esporte Interativo, руководство парижского клуба приняло решение отстранить 27-летнего бразильца от тренировок с командой. Наставник ПСЖ Томас Тухель был извещен о том, что он не сможет задействовать форварда в ближайших играх.

Таким образом, шансы на скорую продажу Неймара возрастают. Основными претендентами считают Барселону и Реал. Последнему парижане уже выдвинули свои условия, а вот "сине-гранатовые", по данным СМИ, прекратили переговоры.

Ранее сообщалось, что ПСЖ снял с продажи все товары, связанные с Неймаром.