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ПСЖ снял с продажи все товары, связанные с Неймаром

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В официальном магазине парижского клуба больше нельзя купить футболку с именем бразильца.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар, вероятно, находится в шаге от трансфера в другой клуб.

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По информации UOL Esporte, в официальном магазине парижского клуба были сняты с продажи все товары, которые каким-либо образом связаны с Неймаром. Таким образом, вероятность ухода форварда в самое ближайшее время очень высокая.

СМИ называют основными претендентами на футболиста Барселону и Реал, однако накануне стало известно, что "сине-гранатовые" приняли решение остановить переговоры. Трансферное окно в Испании и Франции будет открыто до 2-го сентября.

Отметим, что Неймар также получил предложения из Италии, Англии и Китая.

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Теги: Неймар, ПСЖ, футбол, вне игры
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