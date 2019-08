ПСЖ снял с продажи все товары, связанные с Неймаром

Нападающий ПСЖ Неймар, вероятно, находится в шаге от трансфера в другой клуб.

По информации UOL Esporte, в официальном магазине парижского клуба были сняты с продажи все товары, которые каким-либо образом связаны с Неймаром. Таким образом, вероятность ухода форварда в самое ближайшее время очень высокая.

CADÊ NEYMAR?! 🤔⚽🇧🇷



Na loja oficial do Paris Saint-Germain, na capital francesa, já não há mais sombra de Neymar à vista. Peças com a imagem e o nome do atacante foram todas retiradas do espaço, que agora exibe jogadores como Mbappé e Marquinhos.



🎥 João Henrique Marques/UOL pic.twitter.com/OliiWOhlZD