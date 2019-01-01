Неймар спел популярную песню Леди Гаги и Брэдли Купера

Футболист "впечатлил" поклонников своими вокальными данными.

Звездный форвард ПСЖ посетил концерт бразильской кантри-исполнительницы Паулы Фернандес, с которой отлично провел время и даже спел дуэтом.

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В Stories на страничке певицы в Instagram появились несколько видео роликов, где девушка вместе с Неймаром исполняют известную песню Леди Гаги и Брэдли Купера Shallow, которая была написана специально для фильма Звезда родилась.

Ранее сообщалось, что Барселона прекратила переговоры с ПСЖ по трансферу Неймара.