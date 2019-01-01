Неймар получил предложения из Китая, Англии и Италии - СМИ

Бразилец может продолжить карьеру не только в чемпионате Испании.

Будущее нападающего ПСЖ Неймара по-прежнему остается туманным.

Футболист хочет покинуть парижский клуб, а в его возвращении заинтересована Барселона. Кроме того, трансфер Неймара хочет осуществить и принципиальный соперник каталонцев - мадридский Реал.

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Однако, как стало известно El Chiringuito, Испания - не единственная страна, где форвард может продолжить карьеру. В его услугах заинтересованы клубы из Китая, Англии и Италии, которые уже сделали свои предложения.

Ранее сообщалось, что фанаты ПСЖ потребовали, чтобы Неймар покинул клуб. После этого сестра футболиста в грубой форме заявила болельщикам, что без бразильца ПСЖ ничего не выиграет.