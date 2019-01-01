Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Неймар получил предложения из Китая, Англии и Италии - СМИ

Комментариев: 0
Бразилец может продолжить карьеру не только в чемпионате Испании.
Неймар
Неймар
Getty Images

Будущее нападающего ПСЖ Неймара по-прежнему остается туманным.

Футболист хочет покинуть парижский клуб, а в его возвращении заинтересована Барселона. Кроме того, трансфер Неймара хочет осуществить и принципиальный соперник каталонцев - мадридский Реал.

Читай также: ПСЖ предпринял последнюю попытку сохранить Неймара, но получил отказ

Однако, как стало известно El Chiringuito, Испания - не единственная страна, где форвард может продолжить карьеру. В его услугах заинтересованы клубы из Китая, Англии и Италии, которые уже сделали свои предложения.

Ранее сообщалось, что фанаты ПСЖ потребовали, чтобы Неймар покинул клуб. После этого сестра футболиста в грубой форме заявила болельщикам, что без бразильца ПСЖ ничего не выиграет.

Поделись:
Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, трансфер, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь