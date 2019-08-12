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Сестра Неймара - фанатам ПСЖ: Без моего брата вы ничего не выиграете, ублюдки

Комментариев: 1
Рафаэлла Сантос отреагировала на оскорбительные баннеры болельщиков французского клуба.
Неймар и его сестра Рафаэлла
Неймар и его сестра Рафаэлла
www.instagram.com/neymarjr

Сестра форварда ПСЖ Неймара Рафаэлла Сантос отреагировала на массовые оскорбления игрока со стороны фанатов ПСЖ во время матча первого тура чемпионата Франции против Нима (3:0).

Во время поединка на трибунах появился плакат с надписью: “Неймар, проваливай“, а также другие баннеры с нецензурной лексикой.

“Вот что значит отвратительные люди, не имеющие уважения. Вы еще будете хотеть, чтобы мой брат играл в вашей команде. Вы ничего не выиграете без него, ублюдки“, - написала Рафаэлла на своей странице в Twitter, но позже удалила это сообщение.

Ранее сообщалось, что Барселона прекратила переговоры с ПСЖ по трансферу Неймара.

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Теги: футбол, Неймар, ПСЖ
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  12.08.2019, 20:20
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гость
Роту негров в твою пилотку за раз.
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