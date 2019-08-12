Сестра Неймара - фанатам ПСЖ: Без моего брата вы ничего не выиграете, ублюдки

Рафаэлла Сантос отреагировала на оскорбительные баннеры болельщиков французского клуба.

Сестра форварда ПСЖ Неймара Рафаэлла Сантос отреагировала на массовые оскорбления игрока со стороны фанатов ПСЖ во время матча первого тура чемпионата Франции против Нима (3:0).

Во время поединка на трибунах появился плакат с надписью: “Неймар, проваливай“, а также другие баннеры с нецензурной лексикой.

“Вот что значит отвратительные люди, не имеющие уважения. Вы еще будете хотеть, чтобы мой брат играл в вашей команде. Вы ничего не выиграете без него, ублюдки“, - написала Рафаэлла на своей странице в Twitter, но позже удалила это сообщение.

Ранее сообщалось, что Барселона прекратила переговоры с ПСЖ по трансферу Неймара.