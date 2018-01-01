Мбаппе: Посмотрим, как разрешится ситуация с Неймаром

Талантливый форвард отметил, что ПСЖ с Неймаром и без него - две разные команды.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что его коллега Неймар является важной частью команды.

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"Сможет ли команда стать сильнее, чем в прошлом сезоне? Мы постараемся, будет видно. Но не буду врать: мы посмотрим, как разрешится ситуация с Неймаром. ПСЖ с ним и без - это разные команды. Но мы будем стараться ради болельщиков", - приводит слова Мбаппе Goal.

Стоит отметить, что главный тренер ПСЖ Томас Тухель сообщил, что клуб ведет переговоры о трансфере Неймара.

Ранее сообщалось, что фанаты ПСЖ требуют ухода Неймара из команды.