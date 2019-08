"Неймар, проваливай": фанаты ПСЖ призвали бразильца покинуть клуб

В матче 1-го тура Лиги 1 ПСЖ на своем поле принимал Ним.

Звездный форвард Неймар участия в матче не принимал, однако болельщики парижского клуба решили показать ему свое отношение. Во время поединка на трибунах появился плакат с надписью: “Неймар, проваливай“.

Фанаты также вывешивали и другие баннеры с нецензурной лексикой. Так, на одном из них было написано: “Неймар, тра***тый проституткой, это бывает не только при ремонтаде, ты помнишь?“. Здесь фанаты сделали отсылку на слова Неймара о том, что его лучшее воспоминание в карьере - победа Барселоны над ПСЖ (6:1) в Лиге чемпионов.

PSG’s ultras really unleashing on Neymar. #PSGNO pic.twitter.com/Ny7Df1mtZc

Кроме того, во время поединка болельщики пели: “Неймар, с*кин сын“.

“NEYMAR, FILHO DA P*!“ A torcida do PSG não perdoa Neymar, que não foi relacionado para a estreia do time no Campeonato Francês! pic.twitter.com/wj8qwa66X1