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"Неймар, проваливай": фанаты ПСЖ призвали бразильца покинуть клуб

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Болельщики ПСЖ вывесили несколько баннеров, в которых требовали ухода Неймара.
Неймар
Неймар
Getty Images

В матче 1-го тура Лиги 1 ПСЖ на своем поле принимал Ним.

Звездный форвард Неймар участия в матче не принимал, однако болельщики парижского клуба решили показать ему свое отношение. Во время поединка на трибунах появился плакат с надписью: “Неймар, проваливай“.

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Фанаты также вывешивали и другие баннеры с нецензурной лексикой. Так, на одном из них было написано: “Неймар, тра***тый проституткой, это бывает не только при ремонтаде, ты помнишь?“. Здесь фанаты сделали отсылку на слова Неймара о том, что его лучшее воспоминание в карьере - победа Барселоны над ПСЖ (6:1) в Лиге чемпионов.

Кроме того, во время поединка болельщики пели: “Неймар, с*кин сын“.

Напомним, ПСЖ уверенно обыграл Ним со счетом 3:0.

Ранее главный тренер ПСЖ Томас Тухель отметил, что Неймар, скорее всего, покинет команду.

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Теги: Неймар, ПСЖ, Лига 1, чемпионат Франции по футболу, вне игры, фанаты
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