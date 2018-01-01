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Тухель: ПСЖ ведет переговоры по трансферу Неймара

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Наставник парижского клуба отметил, что в скором времени форвард может покинуть команду.
Неймар
Неймар
Getty Images

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал слухи о возможной продаже нападающего Неймара.

"Мы реалистично смотрим на положение дел и сейчас нам нужно искать выход без Неймара. К сожалению, равнозначно его заменить нам не получится.

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Сейчас ПСЖ ведет переговоры с другим клубом по трансферу Неймара, но больше я ничего не могу сказать. Мне очень нравится Ней и я бы хотел, чтобы он был с нами. Я не смогу спать, если он уйдет. Но трансферное окно открыто и мы понимаем, что можем лишиться Неймара", - приводит слова Тухеля Marca.

Таким образом, несмотря на заявления источников о том, что ПСЖ не имеет конкретных предложений по Неймару, наставник команды подтвердил, что переговоры идут.

Ранее сообщалось, что Неймар получил колоссальное предложение от мадридского Реала.

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Теги: Томас Тухель, Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, трансфер, переговоры
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