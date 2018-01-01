У ПСЖ нет ни одного конкретного предложения по Неймару - источник

Несмотря на многочисленные слухи, у французов нет предложений о продаже Неймара.

Французский ПСЖ до сих пор не получил ни одного конкретного предложение о покупке форварда клуба Неймара, сообщает RMC Sport.

Несмотря на слухи, что Реал готов обменять Модрича на Неймара, или предложенные условия трансфера от Барселоны, по информации источника, у ПСЖ нет конкретных предложений по игроку.

Сам Неймар остается вне игры и пропустит старт чемпионата Франции из-за небольшого повреждения.