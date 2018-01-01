Неймар не попал в заявку ПСЖ на матч первого тура Лиги 1
Ситуация с возможным трансфером бразильского форварда набирает обороты.
В воскресенье, 11-го августа, ПСЖ на своем поле примет Ним в рамках первого тура чемпионата Франции.
Читай также: ПСЖ назвал Барселоне условия трансфера Неймара - СМИ
Звездный форвард парижского клуба Неймар не попал в заявку команды на этот поединок. Как утверждает Get French Football News, руководство ПСЖ приняло такое решение из-за того, что в данный момент ведет переговоры о трансфере футболиста.
Отметим, что сейчас Неймар тренируется в общей группе ПСЖ, однако в СМИ активно обсуждается его дальнейшее будущее.
Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар получил колоссальное предложение от Реала.
Полная версия правил