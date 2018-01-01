Неймар не попал в заявку ПСЖ на матч первого тура Лиги 1

Ситуация с возможным трансфером бразильского форварда набирает обороты.

В воскресенье, 11-го августа, ПСЖ на своем поле примет Ним в рамках первого тура чемпионата Франции.

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Звездный форвард парижского клуба Неймар не попал в заявку команды на этот поединок. Как утверждает Get French Football News, руководство ПСЖ приняло такое решение из-за того, что в данный момент ведет переговоры о трансфере футболиста.

Отметим, что сейчас Неймар тренируется в общей группе ПСЖ, однако в СМИ активно обсуждается его дальнейшее будущее.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар получил колоссальное предложение от Реала.