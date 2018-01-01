Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Неймар получил колоссальное предложение от Реала - СМИ

Комментариев: 0
Бразилец может стать вторым самым высокооплачиваемым игроком в мире.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар может продолжить карьеру в мадридском Реале.

Читай также: ПСЖ предпринял последнюю попытку сохранить Неймара, но получил отказ

По информации Sport.es, президент “сливочных“ Флорентино Перес предложил форварду пятилетний контракт с зарплатой в размере 40 миллионов евро за сезон, что больше оклада бразильца в парижском клубе.

Отмечается, что если Неймар согласится, то он станет вторым самым высокооплачиваемым игроком в мире после Лионеля Месси.

При этом источник сообщает, что форвард не торопится принимать решение из-за того, что все еще рассчитывает перебраться в стан Барселоны.

Ранее сообщалось, что ПСЖ назвал Барселоне условия трансфера Неймара.

Поделись:
Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, трансфер, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, контракт, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь