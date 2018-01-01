Неймар получил колоссальное предложение от Реала - СМИ
Бразилец может стать вторым самым высокооплачиваемым игроком в мире.
Нападающий ПСЖ Неймар может продолжить карьеру в мадридском Реале.
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По информации Sport.es, президент “сливочных“ Флорентино Перес предложил форварду пятилетний контракт с зарплатой в размере 40 миллионов евро за сезон, что больше оклада бразильца в парижском клубе.
Отмечается, что если Неймар согласится, то он станет вторым самым высокооплачиваемым игроком в мире после Лионеля Месси.
При этом источник сообщает, что форвард не торопится принимать решение из-за того, что все еще рассчитывает перебраться в стан Барселоны.
Ранее сообщалось, что ПСЖ назвал Барселоне условия трансфера Неймара.
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