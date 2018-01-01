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ПСЖ назвал Барселоне условия трансфера Неймара - СМИ

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У каталонского клуба появился шанс вернуть в команду бразильского нападающего.
Неймар
Неймар
Getty Images

Звездный форвард ПСЖ Неймар этим летом все же может стать игроком Барселоны, однако для этого каталонцам необходимо выполнить условия парижского клуба.

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Как утверждает каталонское радио RAC1, "сине-гранатовые" должны заплатить за бразильца 100 миллионов евро, а также отдать парижанам кого-то из дуэта Филиппе Коутиньо/Усман Дембеле и Нельсона Семеду.

Однако Барселона опасается, что ПСЖ предпочитает продать Неймара в Реал, нежели в каталонский клуб. По слухам, "сливочные" предложили за бразильца 120 миллионов евро и Луку Модрича.

Напомним, Неймар перебрался в ПСЖ из Барселоны летом 2017-го года за рекордные 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

Ранее сообщалось, что ПСЖ попытался отдать Неймара в аренду в три топ-клуба.

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Теги: Неймар, ПСЖ, трансфер, Барселона, футбол
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