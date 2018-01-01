ПСЖ предпринял последнюю попытку сохранить Неймара, но получил отказ

Бразильский форвард отказался идти на мировую с парижским клубом.

Звездный нападающий ПСЖ Неймар твердо намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно.

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По информации Sport.es, спортивный директор парижского клуба Леонардо отправился в Китай, чтобы в последний раз попытаться договориться с 27-летним бразильцем. ПСЖ рассчитывал убедить Неймара остаться еще на один сезон в обмен на обещание, что он уйдет следующим летом.

Как сообщает источник, Неймар отказался от предложения клуба. Кроме того, футболист даже не пожал Леонардо руку во время встречи

Ранее сообщалось, что ПСЖ лишил Неймара премии из-за его поведения.