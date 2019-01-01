ПСЖ лишил Неймара премии из-за его поведения

Бразильский форвард с опозданием прибыл в расположение парижского клуба.

ПСЖ принял решение лишить клубной премии звездного нападающего команды Неймара.

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Как сообщает UOL, бразильский футболист не получит бонус в размере 2-х миллионов евро из-за того, что он с опозданием прибыл на тренировочный сбор ПСЖ.

Отмечается, что руководство клуба также лишило Неймара 3-х миллионов из-за того, что он не попал в список лучших игроков года по версии ФИФА.

Напомним, Неймар не явился в расположение команды в назначенный день. Позже отец футболиста сообщил, что клубу было известно о том, что бразилец прибудет с опозданием. Только спустя неделю Неймар прибыл в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов отпустить Неймара в любой клуб, кроме Барселоны.