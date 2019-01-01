Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПСЖ лишил Неймара премии из-за его поведения

Комментариев: 0
Бразильский форвард с опозданием прибыл в расположение парижского клуба.
Неймар
Неймар
Getty Images

ПСЖ принял решение лишить клубной премии звездного нападающего команды Неймара.

Читай также: ПСЖ существенно снизил цену на Неймара

Как сообщает UOL, бразильский футболист не получит бонус в размере 2-х миллионов евро из-за того, что он с опозданием прибыл на тренировочный сбор ПСЖ.

Отмечается, что руководство клуба также лишило Неймара 3-х миллионов из-за того, что он не попал в список лучших игроков года по версии ФИФА.

Напомним, Неймар не явился в расположение команды в назначенный день. Позже отец футболиста сообщил, что клубу было известно о том, что бразилец прибудет с опозданием. Только спустя неделю Неймар прибыл в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов отпустить Неймара в любой клуб, кроме Барселоны.

Поделись:
Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, бонус, наказание
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь