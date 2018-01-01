Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПСЖ - Ренн: прогноз и ставки букмекеров на матч Суперкубка Франции

Комментариев: 0
Букмекеры определили фаворита поединка за Суперкубок Франции.
ПСЖ - Ренн: прогноз и ставки букмекеров
ПСЖ - Ренн: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

В субботу, 3-го августа состоится матч Суперкубка Франции между ПСЖ и Ренном.

Поединок состоится в китайском Шэнчжэне. Начало матча - в 14:30 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка считается ПСЖ.

Так, в компании Parimatch ставки на победу ПСЖ принимаются с коэффициентом 1.31, в то время как успех Ренна оценили в 8.90. Ничью оценивают в 6.20.

Схожие коэффициенты дают и их коллеги из других контор: победа ПСЖ - 1.31, победа Ренна - 9.90, ничья - 6.30.

Поделись:
Теги: футбол, Суперкубок Франции, ПСЖ, Ренн, прогноз, ставки букмекеров
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь