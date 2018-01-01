ПСЖ - Ренн: прогноз и ставки букмекеров на матч Суперкубка Франции

Букмекеры определили фаворита поединка за Суперкубок Франции.

В субботу, 3-го августа состоится матч Суперкубка Франции между ПСЖ и Ренном.

Поединок состоится в китайском Шэнчжэне. Начало матча - в 14:30 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка считается ПСЖ.

Так, в компании Parimatch ставки на победу ПСЖ принимаются с коэффициентом 1.31, в то время как успех Ренна оценили в 8.90. Ничью оценивают в 6.20.

Схожие коэффициенты дают и их коллеги из других контор: победа ПСЖ - 1.31, победа Ренна - 9.90, ничья - 6.30.