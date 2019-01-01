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ПСЖ готов отпустить Неймара в любой клуб, кроме Барселоны - СМИ

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Каталонцам, скорее всего, не удастся совершить трансфер бразильца.
Неймар
Неймар
Getty Images

Трансфер форварда ПСЖ Неймара в стан каталонской Барселоны, вероятнее всего, не состоится.

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Как сообщает Marca, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи не собирается удерживать игрока, который не мотивирован играть за команду. При этом он не хочет продавать Неймара именно “сине-гранатовым“.

Отмечается, что ПСЖ готов снизить сумму трансфера Неймара, однако эта скидка не касается Барселоны. На данный момент парижане отклонили все предложения каталонцев по бразильцу.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду одобрил трансфер Неймара в Ювентус.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, трансфер, Барселона, вне игры
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