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ПСЖ существенно снизил цену на Неймара

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Парижский клуб рассчитывает выручить за трансфер крупную сумму, однако больше не хочет включать в сделку других игроков.
Неймар
Неймар
Getty Images

ПСЖ планирует до закрытия трансферного окна осуществить трансфер Неймара и ради этого решил снизить цену на футболиста.

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Как стало известно Sport.es, изначально парижане готовы были расстаться с Неймаром за 300 миллионов евро, однако теперь их устроит и 180 миллионов. При этом есть определенное условие - ПСЖ хочет получить исключительно деньги и не согласен включать в сделку других игроков.

Напомним, Неймар перебрался в ПСЖ из Барселоны летом 2017-го года за рекордные 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

Однако теперь Неймар сам заявил, что хочет покинуть парижский клуб.

В трансфере Неймара заинтересована Барселона, но бразилец готов рассмотреть предложения Ювентуса, Реала и Баварии.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет продать Неймара до конца июля.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, трансфер
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