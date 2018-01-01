ПСЖ существенно снизил цену на Неймара

Парижский клуб рассчитывает выручить за трансфер крупную сумму, однако больше не хочет включать в сделку других игроков.

ПСЖ планирует до закрытия трансферного окна осуществить трансфер Неймара и ради этого решил снизить цену на футболиста.

Читай также: ПСЖ согласился обменять Неймара в Барселону - источник

Как стало известно Sport.es, изначально парижане готовы были расстаться с Неймаром за 300 миллионов евро, однако теперь их устроит и 180 миллионов. При этом есть определенное условие - ПСЖ хочет получить исключительно деньги и не согласен включать в сделку других игроков.

Напомним, Неймар перебрался в ПСЖ из Барселоны летом 2017-го года за рекордные 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

Однако теперь Неймар сам заявил, что хочет покинуть парижский клуб.

В трансфере Неймара заинтересована Барселона, но бразилец готов рассмотреть предложения Ювентуса, Реала и Баварии.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет продать Неймара до конца июля.