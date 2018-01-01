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Верратти: ПСЖ должен отпустить Неймара

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Хавбек считает, что клубу не стоит удерживать игрока.
Неймар и Марко Верратти
Неймар и Марко Верратти
Getty Images

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокомментировал ситуацию с возможным уходом Неймара из парижского клуба.

"Когда футболист хочет уйти, клуб должен отпустить его. Конечно, с учетом условий, установленных клубом. Но не стоит удерживать игрока, который хочет уйти.

Если честно, я никогда не слышал, чтобы он говорил о желании покинуть ПСЖ. Никто не знает, что он сказал предствителям клуба. Но лично я, конечно, предпочитаю, чтобы он остался", - приводит слова Верратти Goal.com.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны в 2017 году за 222 млн евро.

Ранее сообщалось, что бразилец испортил отношения со спортивным директором ПСЖ.

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Теги: Неймар, ПСЖ, Франция, Марко Верратти
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