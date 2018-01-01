Верратти: ПСЖ должен отпустить Неймара

Хавбек считает, что клубу не стоит удерживать игрока.

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокомментировал ситуацию с возможным уходом Неймара из парижского клуба.

"Когда футболист хочет уйти, клуб должен отпустить его. Конечно, с учетом условий, установленных клубом. Но не стоит удерживать игрока, который хочет уйти.

Если честно, я никогда не слышал, чтобы он говорил о желании покинуть ПСЖ. Никто не знает, что он сказал предствителям клуба. Но лично я, конечно, предпочитаю, чтобы он остался", - приводит слова Верратти Goal.com.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны в 2017 году за 222 млн евро.

Ранее сообщалось, что бразилец испортил отношения со спортивным директором ПСЖ.