Верратти: ПСЖ должен отпустить Неймара
Хавбек считает, что клубу не стоит удерживать игрока.
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокомментировал ситуацию с возможным уходом Неймара из парижского клуба.
"Когда футболист хочет уйти, клуб должен отпустить его. Конечно, с учетом условий, установленных клубом. Но не стоит удерживать игрока, который хочет уйти.
Если честно, я никогда не слышал, чтобы он говорил о желании покинуть ПСЖ. Никто не знает, что он сказал предствителям клуба. Но лично я, конечно, предпочитаю, чтобы он остался", - приводит слова Верратти Goal.com.
Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны в 2017 году за 222 млн евро.
Ранее сообщалось, что бразилец испортил отношения со спортивным директором ПСЖ.
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