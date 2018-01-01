Лион стал победителем Emirates Cup

В Лондоне состоялся товарищеский турнир, главным спонсором которого была компания Emirates.

Лондонский Арсенал стал хозяином традиционного товарищеского турнира Emirates Cup, который проходит на домашней арене "канониров" Эмирейтс.

В прошлом году турнир не проводился, а до этого Арсенал выиграл пять из девяти розыгрышей. Юбилейный – 10-й турнир – Арсенал все же проиграл, уступив Лиону со счетом 1:2.

Арсенал — Лион 1:2

Голы: Обамеянг, 35 — Дембеле, 66, 75.

Арсенал: Лено — Мейтленд-Найлс (Дженкинсон, 76), Чамберс (Мустафи, 69), Папастатопулос, Монреаль (Медли, 86) — Гендузи (Нкетия, 46), Джака — Мхитарян (Мартинелли, 69), Уиллок (Себальос, 69), Обвмеянг (Бертон, 86) — Ляказетт (Нельсон, 12, Джон-Жюль, 76).

Лион: Лореш (Рачиолли, 46) — Дюбуа (Тете, 77), Янга-Мбива (Андерсен, 61), Денайер, Марчал (Рафаэль, 61) — Лукас Оливейра (Тусар, 46), Тьяго Мендес, Папе Диоп (Оар, 46) — Траоре (Фофана, 46), Депай, Террье (Дембеле, 46).

Отметим, что впервые турнир проходил в формате одного матча. Тем не менее, также впервые здесь сыграли девушки, но и женская команда Арсенала свой финал проиграла, уступив Баварии (0:1)