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Лион стал победителем Emirates Cup

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В Лондоне состоялся товарищеский турнир, главным спонсором которого была компания Emirates.
Лион стал победителем Emirates Cup

Лондонский Арсенал стал хозяином традиционного товарищеского турнира Emirates Cup, который проходит на домашней арене "канониров" Эмирейтс.

В прошлом году турнир не проводился, а до этого Арсенал выиграл пять из девяти розыгрышей. Юбилейный – 10-й турнир – Арсенал все же проиграл, уступив Лиону со счетом 1:2.

Арсенал — Лион 1:2

Голы: Обамеянг, 35 — Дембеле, 66, 75.

Арсенал: Лено — Мейтленд-Найлс (Дженкинсон, 76), Чамберс (Мустафи, 69), Папастатопулос, Монреаль (Медли, 86) — Гендузи (Нкетия, 46), Джака — Мхитарян (Мартинелли, 69), Уиллок (Себальос, 69), Обвмеянг (Бертон, 86) — Ляказетт (Нельсон, 12, Джон-Жюль, 76).

Лион: Лореш (Рачиолли, 46) — Дюбуа (Тете, 77), Янга-Мбива (Андерсен, 61), Денайер, Марчал (Рафаэль, 61) — Лукас Оливейра (Тусар, 46), Тьяго Мендес, Папе Диоп (Оар, 46) — Траоре (Фофана, 46), Депай, Террье (Дембеле, 46).

Отметим, что впервые турнир проходил в формате одного матча. Тем не менее, также впервые здесь сыграли девушки, но и женская команда Арсенала свой финал проиграла, уступив Баварии (0:1)

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