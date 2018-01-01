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ПСЖ согласился обменять Неймара в Барселону - источник

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В обратном направлении могут отправиться несколько игроков.
ПСЖ согласился обменять Неймара в Барселону - источник

Французский ПСЖ дал добро на уход нападающего команды Неймара, сообщает Cuatro.

По данным источника, парижане больше не имеют принципиальных противоречий в вопросе трансфера бразильца. В клубе допускают вариант с обменом Неймара на нескольких игроков Барселоны. Ситуацию помог разрешить агент футболиста Пини Захави.

Ожидается, что переход может быть оформлен в течение нескольких дней. В обратном направлении могут отправиться Усман Дембеле, Иван Ракитич или Филиппе Коутиньо.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны в 2017 году за 222 млн евро

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Теги: Неймар, ПСЖ
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