ПСЖ согласился обменять Неймара в Барселону - источник

В обратном направлении могут отправиться несколько игроков.

Французский ПСЖ дал добро на уход нападающего команды Неймара, сообщает Cuatro.

По данным источника, парижане больше не имеют принципиальных противоречий в вопросе трансфера бразильца. В клубе допускают вариант с обменом Неймара на нескольких игроков Барселоны. Ситуацию помог разрешить агент футболиста Пини Захави.

Ожидается, что переход может быть оформлен в течение нескольких дней. В обратном направлении могут отправиться Усман Дембеле, Иван Ракитич или Филиппе Коутиньо.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны в 2017 году за 222 млн евро