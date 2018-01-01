Неймар испортил отношения со спортивным директором ПСЖ

Леонардо при всех отругал бразильца за неявку на тренировочный сбор вовремя.

Нападающий ПСЖ Неймар окончательно испортил отношения со спортивным директором клуба Леонардо.

Функционер клуба при всех выругал бразильца в понедельник, 15 июля, за то, что тот не смог вовремя явиться в расположение команды для предсезонной подготовки, сообщает Diario Sport.

Отмечается, что сложившаяся ситуация может только поспособствовать уходу игрока из парижского клуба.

Напомним, Барселона рассматривает вариант аренды Неймара.