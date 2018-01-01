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Экс-парень Памелы Андерсон попал в очередной скандал

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Марсель может расторгнуть контракт с футболистом в одностороннем порядке.
Адиль Рами
Адиль Рами
Getty Images

Защитник Марселя и сборной Франции Адиль Рами оказался в центре очередного скандала, из-за которого может лишиться работы.

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Как стало известно Get French Football News, Марсель может в одностороннем порядке разорвать контракт с 33-летним футболистом из-за его обмана. В мае Рами отпросился у тренера команды Руди Гарсии, чтобы поехать в Париж по семейным обстоятельствам.

Однако вместо столицы Франции Адиль отправился на съемки популярной телеигры "Форт Боярд". Обман футболиста был раскрыт 29-го июня, когда выпуск с участием защитника показали по телевидению.

Источник отмечает, что Марсель настаивает на разрыве соглашения и исключении Рами из команды без выплаты компенсацию.

Напомним, недавно Адиль Рами попал в любовный скандал - Памела Андерсон рассталась с футболистом из-за измены, а также обвинила его в насилии.

Позже известная актриса опубликовала доказательства насилия со стороны Рами.

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Теги: Адиль Рами, Марсель, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, скандал, контракт, Форт Боярд
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