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Неймар готов продолжить карьеру в Реале, Ювентусе или Баварии

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Бразилец рассматривает другие варианты помимо Барселоны.
Неймар
Неймар
Getty Images

Звездный форвард ПСЖ Неймар рассчитывает покинуть клуб в летнее трансферное окно.

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Бразилец рассчитывает осуществить переход в каталонскую Барселону, однако он понимает, что данный трансфер может и не состояться. По информации Mundo Deportivo, нападающий готов рассмотреть и другие варианты для продолжения карьеры.

В сферу интересов Неймара попали такие гранды, как мадридский Реал, туринский Ювентус и мюнхенская Бавария. Также форвард рассматривал вариант с переходом в Манчестер Юнайтед, но отказался от него из-за непопадания команды в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отказался от предложения Барселоны, назвав его "смехотворным".

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Теги: Неймар, ПСЖ, Лига 1, чемпионат Франции по футболу, трансфер, Барселона, Реал, Ювентус, Бавария, футбол
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