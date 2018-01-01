Тухель: Пока Неймар находится в раздевалке ПСЖ, он является моим игроком

Немецкий специалист признался, что знал о желании бразильца уйти из команды.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал возможный уход из команды форварда Неймара.

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“Я всегда разочаровываюсь, когда игрок опаздывает. О его желании уйти я знал еще до Кубка Америки. Но это не мое дело, это будут решать клубы и сам Неймар.

Пока еще он в раздевалке, он мой игрок, и я с ним работаю. Я готов на все, поэтому могу приспособиться ко многим вещам. Нужно быть гибкими.

Сейчас он проводит по две тренировки в день. Это интенсивно, но необходимо. Я считаю, что он готов к китайскому туру“, - приводит слова Тухеля RMC.

Напомним, Неймар не явился в расположение ПСЖ в установленный срок, за что руководство клуба приняло решение его оштрафовать.

Ранее бразилец подтвердил информацию о том, что он хочет покинуть команду.