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Неймар: Лучший момент карьеры - камбэк Барселоны в матче с ПСЖ

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Неймар признался, что никогда не испытывал подобных чувств, как после шестого гола Барселоны.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар назвал самый яркий момент в футболе.

По словам игрока, в его карьере было два самых памятных эпизода и один из них - это камбэк Барселоны в матче с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов сезон-2016/17.

"Лучший момент в футболе? У меня их два. Первый - победа на Олимпийских играх с Бразилией, а второй - камбэк с Барселоной против ПСЖ. Те чувства, которые мы пережили после шестого гола... Я никогда не испытывал ничего подобного, это было невероятно. Мы все сошли с ума после этого! Мне кажется, что это было лучшее чувство для всех нас", - сказал Неймар в интервью Oh My Goal.

Ранее Неймар признался, что хочет покинуть ПСЖ, однако готов перейти только в Барселону.

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Теги: Неймар, ПСЖ, Барселона
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