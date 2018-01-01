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ПСЖ решил наказать Неймара за неявку в расположение клуба

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Бразилец обязан будет заплатить штраф за отсутствие на тренировках команды.
Неймар
Неймар
Getty Images

Руководство ПСЖ приняло решение оштрафовать звездного игрока команды Неймара.

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По информации издания UOLEsporte, бразилец должен будет заплатить 375 тысяч евро за то, что он пропустил старт предсезонного сбора команды.

Напомним, накануне ПСЖ заявил, что Неймар не явился в расположение команды. Позже отец футболиста сообщил, что клубу было известно о том, что бразилец прибудет с опозданием.

Ранее сообщалось, что ПСЖ определился с кандидатом на замену Неймару.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, штраф
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