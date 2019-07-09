Украинский футболист может стать игроком ПСЖ

Иван Франко может продолжить карьеру в одном из самых престижных клубов Франции.

Украинский форвард парагвайского Либертада Иван Франко в скором времени может перебраться в европейский чемпионат.

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Как стало известно GetFootballNewsFrance, переговоры с руководством парагвайского клуба ведет французский ПСЖ. Эту информацию уже подтвердил вице-президент Либертада Рубен Ди Торе.

Отмечается, что в контракте футболиста прописана клаусула в размере 8 миллионов евро. В случае, если сделка состоится, то она станет рекордной в истории парагвайского футбола.

Ранее сообщалось, что экс-игрок МЮ Андер Эррера стал игроком ПСЖ.