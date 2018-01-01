ПСЖ определился с заменой на место Неймара

Парижане заинтересованы в услугах нападающего Лилля Николя Пепе.

Нападающий французского Лилля Николя Пепе попал в сферу интересов чемпиона Лиги 1 - ПСЖ.

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Как сообщает France Football, парижане рассматривают 24-летнего ивуарийца в качестве возможной замены бразильскому форварду Неймару или уругвайцу Эдинсону Кавани, если кто-то из этих футболистов покинет ПСЖ.

В минувшем сезоне Пепе провел 37 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 22 гола, став вторым в списке лучших бомбардиров.

Ранее сообщалось, что миланский Интер и мадридский Атлетико предложили Лиллю 90 миллионов евро за Николя Пепе.