Отец Неймара: В ПСЖ знали, что сын приедет позже

Бразилец не явился на предсезонную подготовку клуба.

Отец Неймара прокомментировал информацию по поводу неявки футболиста на предсезонную подготовку команды.

По его словам, руководство клуба было проинформировано, что Неймар не сможет приехать в расположение команды раньше 15 июля.

“Они знали, что он не приедет раньше 15 июля“, - приводит слова Неймара-старшего FOX Brasil.

Напомним, ранее руководство французской команды опубликовало заявление касательно этой ситуации.