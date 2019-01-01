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Отец Неймара: В ПСЖ знали, что сын приедет позже

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Бразилец не явился на предсезонную подготовку клуба.
Неймар
Неймар
Getty Images

Отец Неймара прокомментировал информацию по поводу неявки футболиста на предсезонную подготовку команды.

По его словам, руководство клуба было проинформировано, что Неймар не сможет приехать в расположение команды раньше 15 июля.

“Они знали, что он не приедет раньше 15 июля“, - приводит слова Неймара-старшего FOX Brasil.

Напомним, ранее руководство французской команды опубликовало заявление касательно этой ситуации.

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Теги: футбол, Неймар, ПСЖ, Неймар да Силва Сантос
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