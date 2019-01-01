Неймар не явился на предсезонную подготовку ПСЖ

Руководство французского клуба уже отреагировало на ситуацию.

Форвард ПСЖ Неймар не явился в расположение команды для начала предсезонной подготовки, сообщает пресс-служба парижского клуба.

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Руководство клуба уже опубликовало заявление касательно этой ситуации:

“Сегодня, 8 июля, ПСЖ обнаружил отсутствие Неймара в обусловленном месте - он должен был начать подготовку к сезону вместе с клубом. ПСЖ сожалеет о сложившейся ситуации и примет соответствующие меры“, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Неймар может продолжить карьеру в Бразилии, если сорвется трансфер в Барселону.