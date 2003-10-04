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Андер Эррера стал игроком ПСЖ

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Андер Эррера подписал пятилетний контракт с французским клубом.
Андер Эррера стал игроком ПСЖ

Французский ПСЖ объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником Манчестер Юнайтед Андером Эррерой. 29-летний испанский хавбек заключил с парижским клубом пятилетний контракт.

29-летний баск начинал карьеру в Сарагосе, после чего перебрался в Атлетик из Бильбао. Своими выступлениями за "львов" Андер привлек внимание Манчестер Юнайтед, в который перешел в 2014 году. За это время он провел за МЮ 189 матчей, забил 20 голов и отдал 27 голевых передач. "Красных дьяволов" Эррера покинул этим летом в статусе свободного агента — стороны не смогли договориться о продлении контракта.

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