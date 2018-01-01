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Памела Андерсон опубликовала доказательства насилия со стороны Рами

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Актриса в социальных сетях опубликовала видео того, как ей перевязывали руку бинтом.
Адиль Рами и Памела Андерсон
Адиль Рами и Памела Андерсон
instagram.com/pamelaanderson/

Звезда Playboy Памела Андерсон на своих страничках в социальных сетях предоставила доказательства насилия со стороны ее бывшего парня, французского футболиста Адиля Рами.

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На видео видно, как врач одного из медицинских центров Марселя заматывает руку актрисы эластичным бинтом. Как рассказывала Памела, к помощи специалиста ей пришлось прибегнуть после того, как Рами сдавил ей обе руки.

При этом в момент обращения известная модель скрыла от врачей истинную причину своей травмы.

Кроме того, Андерсон опубликовала фото из больничной палаты.

Напомним, Памела Андерсон со скандалом бросила игрока Марселя, обвинив его в изменах.

Позже актриса рассказала о насилии со стороны Рами. Из-за этой ситуации футболиста отстранили от тренировок.

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Теги: Памела Андерсон, Адиль Рами, Марсель, чемпионат Франции по футболу, футбол, вне игры, скандал
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