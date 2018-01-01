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Неймар может продолжить карьеру в Бразилии, если сорвется трансфер в Барселону

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Бразильский форвард твердо намерен покинуть парижский клуб.
Неймар
Неймар
Getty Images

Звездный нападающий ПСЖ Неймар в летнее межсезонье рассчитывает покинуть парижский клуб.

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28-летнему футболисту не нравится выступать в Париже под руководством Томаса Тухеля и он планирует вернуться в каталонскую Барселону, которую покинул в 2017-м году. Однако, если этот трансфер не состоится, Неймар готов уйти в аренду в бразильский клуб.

Как сообщает El Chiringuito, форвард может провести в родной стране один сезон, выступая за Фламенго из Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отклонил первое предложение Барселоны о трансфере Неймара.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, трансфер, Барселона, аренда, Фламенго, футбол
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