Неймар может продолжить карьеру в Бразилии, если сорвется трансфер в Барселону

Бразильский форвард твердо намерен покинуть парижский клуб.

Звездный нападающий ПСЖ Неймар в летнее межсезонье рассчитывает покинуть парижский клуб.

Читай также: Агент Неймара в очередной раз сообщил ПСЖ о желании футболиста покинуть клуб

28-летнему футболисту не нравится выступать в Париже под руководством Томаса Тухеля и он планирует вернуться в каталонскую Барселону, которую покинул в 2017-м году. Однако, если этот трансфер не состоится, Неймар готов уйти в аренду в бразильский клуб.

Как сообщает El Chiringuito, форвард может провести в родной стране один сезон, выступая за Фламенго из Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отклонил первое предложение Барселоны о трансфере Неймара.