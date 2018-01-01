ПСЖ объявил о трансфере полузащитника Севильи

Пабло Сарабия продолжит свою карьеру в парижском клубе.

Полузащитник Севильи Пабло Сарабия в следующем сезоне будет выступать в чемпионате Франции.

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Как сообщает пресс-служба ПСЖ, 27-летний футболист подписал с клубом контракт на пять лет. Детали соглашения не разглашаются.

По информации СМИ, за трансфер парижане заплатили 18 миллионов евро.

Сарабия, который является воспитанником Реала, стал игроком Севильи летом 2016-го года, перейдя из Хетафе за 1 миллион евро. В минувшем сезоне хавбек отыграл 52 матча за Севилью во всех турнирах, забив 23 гола и отдав 17 ассистов.

Ранее сообщалось, что звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с клубом.