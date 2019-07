ПСЖ объявил о трансфере полузащитника Севильи

Полузащитник Севильи Пабло Сарабия в следующем сезоне будет выступать в чемпионате Франции.

Как сообщает пресс-служба ПСЖ, 27-летний футболист подписал с клубом контракт на пять лет. Детали соглашения не разглашаются.

По информации СМИ, за трансфер парижане заплатили 18 миллионов евро.

🆕 ✍️🇪🇸



We are delighted to announce @Pablosarabia92, the 27-year-old attacking midfielder from @SevillaFC_ENG, has signed a five year contract with @PSG_English!



📷 🎥 You can catch Pablo's arrival on Friday on https://t.co/E6vTM9jbI5#WelcomeSarabia



🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/m3eU9Hy4JK