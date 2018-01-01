ПСЖ объявил о трансфере полузащитника Севильи
Полузащитник Севильи Пабло Сарабия в следующем сезоне будет выступать в чемпионате Франции.
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Как сообщает пресс-служба ПСЖ, 27-летний футболист подписал с клубом контракт на пять лет. Детали соглашения не разглашаются.
По информации СМИ, за трансфер парижане заплатили 18 миллионов евро.
🆕 ✍️🇪🇸— Paris Saint-Germain (@PSG_English) 2 июля 2019 г.
We are delighted to announce @Pablosarabia92, the 27-year-old attacking midfielder from @SevillaFC_ENG, has signed a five year contract with @PSG_English!
📷 🎥 You can catch Pablo's arrival on Friday on https://t.co/E6vTM9jbI5#WelcomeSarabia
🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/m3eU9Hy4JK
Сарабия, который является воспитанником Реала, стал игроком Севильи летом 2016-го года, перейдя из Хетафе за 1 миллион евро. В минувшем сезоне хавбек отыграл 52 матча за Севилью во всех турнирах, забив 23 гола и отдав 17 ассистов.
Ранее сообщалось, что звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с клубом.
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