Рами отстранили от тренировок из-за скандала с Памелой Андерсон - СМИ
Французский Марсель отстранил защитника Адиля Рами от тренировок с командой, сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC.
Источник утверждает, что решение клуба связано с обвинениями в домашнем насилии в адрес игрока со стороны известной актрисы и модели Памелы Андерсон, которая является его бывшей подругой.
Отмечается, что провансальцы инициировали внутреннее расследование в отношении Рами, о чем французу сообщили по почте. В ближайшее время контракт с 33-летним футболистом может быть расторгнут.
Сам Рами уверен, что в клубе специально воспользовались ситуацией, чтобы сэкономить на его зарплате и разгрузить зарплатную ведомость.
Руководство Марселя может избежать выплаты компенсации, если докажет виновность француза.
Напомним, ранее стало известно, что Памела Андерсон со скандалом бросила Рами, обвинив его в изменах.
Полная версия правил