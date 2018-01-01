Рами отстранили от тренировок из-за скандала с Памелой Андерсон - СМИ

Француз в ближайшее время может покинуть Марсель.

Французский Марсель отстранил защитника Адиля Рами от тренировок с командой, сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC.

Источник утверждает, что решение клуба связано с обвинениями в домашнем насилии в адрес игрока со стороны известной актрисы и модели Памелы Андерсон, которая является его бывшей подругой.

Отмечается, что провансальцы инициировали внутреннее расследование в отношении Рами, о чем французу сообщили по почте. В ближайшее время контракт с 33-летним футболистом может быть расторгнут.

Сам Рами уверен, что в клубе специально воспользовались ситуацией, чтобы сэкономить на его зарплате и разгрузить зарплатную ведомость.

Руководство Марселя может избежать выплаты компенсации, если докажет виновность француза.

Напомним, ранее стало известно, что Памела Андерсон со скандалом бросила Рами, обвинив его в изменах.