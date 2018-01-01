Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рами отстранили от тренировок из-за скандала с Памелой Андерсон - СМИ

Комментариев: 0
Француз в ближайшее время может покинуть Марсель.
Адиль Рами
Адиль Рами
Getty Images

Французский Марсель отстранил защитника Адиля Рами от тренировок с командой, сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC.

Источник утверждает, что решение клуба связано с обвинениями в домашнем насилии в адрес игрока со стороны известной актрисы и модели Памелы Андерсон, которая является его бывшей подругой.

Отмечается, что провансальцы инициировали внутреннее расследование в отношении Рами, о чем французу сообщили по почте. В ближайшее время контракт с 33-летним футболистом может быть расторгнут.

Сам Рами уверен, что в клубе специально воспользовались ситуацией, чтобы сэкономить на его зарплате и разгрузить зарплатную ведомость.

Руководство Марселя может избежать выплаты компенсации, если докажет виновность француза.

Напомним, ранее стало известно, что Памела Андерсон со скандалом бросила Рами, обвинив его в изменах.

Поделись:
Теги: футбол, Адиль Рами, Памела Андерсон, Марсель
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь