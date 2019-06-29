Мбаппе отказал ПСЖ в продлении контракта - СМИ

Юная звезда парижского клуба может покинуть команду в ближайшее время.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в скором времени может сменить клубную прописку.

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По информации Marca, 20-летний футболист уже сообщил президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи о своем желании уйти и отказался продлевать контракт с клубом.

Отмечается, что Мбаппе не планирует подписывать соглашение, даже если ему предложат выгодные условия.

Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 2022-го года. Стоит сказать, что главным претендентом на француза считается мадридский Реал.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом в мире.