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Монако хочет продать Фабрегаса

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Испанец в ближайшее время может покинуть Францию.
Сеск Фабрегас
Сеск Фабрегас
Getty Images

Полузащитник французского Монако Сеск Фабрегас может уйти из команды, сообщает France Football.

Руководство команды предложило испанскому футболисту пойти на понижение зарплаты, однако тот отказался.

Таким образом, монегаски были вынуждены выставить Фабрегаса на трансфер, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Отмечается, что полузащитником интересуются китайские команды и клубы из Катара.

Напомним, Фабрегас перешел в Монако в январе 2019 года. Его контракт с французским клубом рассчитан до 2022 года.

В сезоне-2018/19 испанец провел за Монако 15 матчей, где забил один гол.

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Теги: футбол, Сеск Фабрегас, Монако
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