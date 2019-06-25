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Памела Андерсон со скандалом бросила Рами, обвинив его в изменах

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Роман между известной актрисой и французским футболистом закончился скандалом.
Адиль Рами и Памела Андерсон
Адиль Рами и Памела Андерсон
Getty Images

Известная актриса и модель Памела Андерсон объявила о своем расставании с игроком Марселя и сборной Франции Адилем Рами.

51-летняя актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram, в котором обвинила 33-летнего Рами в измене.

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"Последние два года (и даже больше) моей жизни были большой ложью. Меня обманули, заставили поверить… У нас была "большая любовь". Я шокирована после того, как узнала в последние несколько дней, что он ведет двойную жизнь.

Он лгал всем. Как можно вот так управлять двумя женскими сердцами и умами? Я уверена, что были и другие. Он чудовище. Как я могла помочь стольким людям и не быть достаточно мудрой или способной помочь самой себе", - написала Андерсон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It’s hard to accept 💔 The last (more than) 2.years of my life have been a big lie. I was scammed, led to believe ... we were in « big love »?. I’m devastated to find out in the last few days. That he was living a double life. He used to joke about other players who had girlfriends down the street in apartments close to their wives. He called those men monsters. ? But this is worse. He lied to all. How is it possible to control 2 women’s hearts and minds like this - I’m sure there were others. He is the monster. How could I have helped so many people @ndvhofficial and not be wise enough or able to help myself.

Публикация от The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson)

Андерсон и Рами начали свои отношения в 2017 году. В 2018 году они расставались, но в марте этого года снова сошлись.

Ранее сообщалось, что легендарный боксер Майк Тайсон обвинил голливудского актера в том, что он разрушил его семью.

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Теги: Адиль Рами, Марсель, сборная Франции по футболу, футбол, вне игры, Памела Андерсон, измена, скандал
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