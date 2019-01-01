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Неймар без возражения согласился на предложение Барселоны - СМИ

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Бразилец согласовал условия личного контракта с каталонским клубом.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар в скором времени пополнит состав Барселоны.

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По информации Diario Sport, бразилец сумел достичь договоренности с каталонцами об условиях личного контракта, который будет рассчитан на пять лет. Зарплата футболиста составит 24 миллионов евро в год - практически столько же он получал до перехода в ПСЖ.

Источник отмечает, что 27-летний форвард согласился на первое предложение Барселоны без каких-либо возражений, хотя ему пришлось пойти на снижение оклада - в ПСЖ он зарабатывает почти 37 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Неймар готов принести публичные извинение фанатам Барселоны.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, трансфер, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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