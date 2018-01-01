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ПСЖ готов выложить 75 миллионов евро за Милинковича-Савича

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Парижане по-прежнему рассматривают вариант с покупкой сербского полузащитника.
Сергей Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
Getty Images

ПСЖ заинтересован в покупке хавбека Лацио Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает Corriere dello Sport, парижане готовы выложить за футболиста 75 миллионов евро. Источник отмечает, что руководство ПСЖ считает, что переговоры с президентом Лацио Клаудио Лотито будут тяжелыми, так как в прошлом году он не продал игрока за 120 миллионов евро.

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Парижский клуб рассчитывает, что помочь в осуществлении сделки могут хорошие отношения между спортивным директором клуба Леонардо и агентом серба Матеей Кежманом.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал рассматривает вариант с трансфером игрока Лацио Сергея Милинковича-Савича.

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Теги: ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, Сергей Милинкович-Савич, Лацио, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, трансфер
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